Бубнов заявил, что не понял речь тренера ЦСКА Челестини после проигранного матча «Динамо»

Футбольный эксперт Александр Бубнов высказался о главном тренере ЦСКА Фабио Челестини. Бубнов отметил, что не понял сказанного специалистом по окончании игры 20-го тура Мир РПЛ с московским «Динамо» (1:4). В частности, Челестини сказал, что армейцы «не вошли хорошо в матч».

«Челестини там потом такое лепил по окончании матча… То ли он язык плохо знает, то ли плохо переводят, потому что непонятно, что он лепит. Получается, он что-то хочет сказать, говорит, но смысл непонятен. В принципе, вроде правильно говорит, а с другой стороны — ну вообще ничего не понятно», — сказал Бубнов в новом выпуске на YouTube-канале «Коммент.Шоу».