Бубнов заявил, что не понял речь тренера ЦСКА Челестини после проигранного матча «Динамо»

Бубнов заявил, что не понял речь тренера ЦСКА Челестини после проигранного матча «Динамо»
Футбольный эксперт Александр Бубнов высказался о главном тренере ЦСКА Фабио Челестини. Бубнов отметил, что не понял сказанного специалистом по окончании игры 20-го тура Мир РПЛ с московским «Динамо» (1:4). В частности, Челестини сказал, что армейцы «не вошли хорошо в матч».

Мир Российская Премьер-лига . 20-й тур
08 марта 2026, воскресенье. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
1 : 4
Динамо М
Москва
0:1 Маричаль – 13'     0:2 Маричаль – 45+4'     1:2 Мойзес – 58'     1:3 Бителло – 66'     1:4 Сергеев – 84'    
Удаления: Гонду – 17' / нет

«Челестини там потом такое лепил по окончании матча… То ли он язык плохо знает, то ли плохо переводят, потому что непонятно, что он лепит. Получается, он что-то хочет сказать, говорит, но смысл непонятен. В принципе, вроде правильно говорит, а с другой стороны — ну вообще ничего не понятно», — сказал Бубнов в новом выпуске на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

