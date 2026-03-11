Бубнов заявил, что не понял речь тренера ЦСКА Челестини после проигранного матча «Динамо»
Футбольный эксперт Александр Бубнов высказался о главном тренере ЦСКА Фабио Челестини. Бубнов отметил, что не понял сказанного специалистом по окончании игры 20-го тура Мир РПЛ с московским «Динамо» (1:4). В частности, Челестини сказал, что армейцы «не вошли хорошо в матч».
Мир Российская Премьер-лига . 20-й тур
08 марта 2026, воскресенье. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
1 : 4
Динамо М
Москва
0:1 Маричаль – 13' 0:2 Маричаль – 45+4' 1:2 Мойзес – 58' 1:3 Бителло – 66' 1:4 Сергеев – 84'
Удаления: Гонду – 17' / нет
«Челестини там потом такое лепил по окончании матча… То ли он язык плохо знает, то ли плохо переводят, потому что непонятно, что он лепит. Получается, он что-то хочет сказать, говорит, но смысл непонятен. В принципе, вроде правильно говорит, а с другой стороны — ну вообще ничего не понятно», — сказал Бубнов в новом выпуске на YouTube-канале «Коммент.Шоу».
