Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Реал Мадрид — Манчестер Сити. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Шишкин: в определённых моментах для борьбы за чемпионство «Локомотиву» не хватает опыта

Шишкин: в определённых моментах для борьбы за чемпионство «Локомотиву» не хватает опыта
Комментарии

Бывший футболист Роман Шишкин высказался о выступлении московского «Локомотива» в текущем сезоне. В матче 20-го тура чемпионата России «Локомотив» сыграл вничью с грозненским «Ахматом» (2:2).

Мир Российская Премьер-лига . 20-й тур
09 марта 2026, понедельник. 16:30 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
2 : 2
Ахмат
Грозный
0:1 Мелкадзе – 24'     0:2 Самородов – 27'     1:2 Фассон – 45+2'     2:2 Пруцев – 48'    

«Локомотив» играет, как и весь первый круг. Молодая команда, бегут вперёд. Взять последний матч с «Ахматом» — мы понимаем, что они не подарок, особенно при Черчесове. Нужно более сконцентрированно подходить к моментам, когда забивает Мелкадзе. Два раза рассыпалась стенка. Казалось бы, это мелочи, но это потеря очков. Если бы не эти голы, «Локомотив» мог спокойно идти на первом месте. Какие-то мелочи и детали всё решают. Молодцы, что сравняли счёт. Могли и выиграть, но «Ахмат» — крепкий орешек. В определённых моментах для борьбы за чемпионство «Локомотиву» не хватает опыта», — сказал Шишкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Материалы по теме
Черчесов тормознул ещё один топ-клуб РПЛ! «Локо» отыгрался с 0:2, но остался без лидерства
Черчесов тормознул ещё один топ-клуб РПЛ! «Локо» отыгрался с 0:2, но остался без лидерства
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android