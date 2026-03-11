Шишкин: в определённых моментах для борьбы за чемпионство «Локомотиву» не хватает опыта

Бывший футболист Роман Шишкин высказался о выступлении московского «Локомотива» в текущем сезоне. В матче 20-го тура чемпионата России «Локомотив» сыграл вничью с грозненским «Ахматом» (2:2).

«Локомотив» играет, как и весь первый круг. Молодая команда, бегут вперёд. Взять последний матч с «Ахматом» — мы понимаем, что они не подарок, особенно при Черчесове. Нужно более сконцентрированно подходить к моментам, когда забивает Мелкадзе. Два раза рассыпалась стенка. Казалось бы, это мелочи, но это потеря очков. Если бы не эти голы, «Локомотив» мог спокойно идти на первом месте. Какие-то мелочи и детали всё решают. Молодцы, что сравняли счёт. Могли и выиграть, но «Ахмат» — крепкий орешек. В определённых моментах для борьбы за чемпионство «Локомотиву» не хватает опыта», — сказал Шишкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.