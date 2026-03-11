Скидки
Реал Мадрид — Манчестер Сити. Прямая трансляция
23:00 Мск
«Полтора года жду ВНЖ». Экс-игрок сборной России Могилевец — о сложностях жизни в Европе

Бывший футболист «Зенита» Павел Могилевец высказался о сложностях жизни в Европе. По окончании карьеры российский полузащитник живёт в Португалии.

«Решили остаться пожить здесь и начали делать документы. Кто жил когда-либо в Португалии и занимался документами, знает, что это очень долгий процесс. Я уже на протяжении полутора лет ожидаю карточку ВНЖ, чтобы можно было выехать. Все полтора года нахожусь здесь. Мы понимали, что будут сложности в каких-то бытовых вещах. Конечно, самое сложное — языковой барьер.

Нормально знаю английский. Однако именно с точки зрения бытовых вопросов — государственных организаций, составления писем — всё это вызывает сложности. С этим сталкиваешься впервые. В каждой стране банальная оплата воды происходит по-разному. Это просто по-другому, к этому нужно привыкнуть. Таких моментов накапливается много, дальше понимаешь, готов ты принять и адаптироваться к этому или нет. В целом серьёзных сложностей не возникло. Все решения были найдены», — сказал Могилевец в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

