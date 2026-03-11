Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Реал Мадрид — Манчестер Сити. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Могилевец: перед матчем «Спортинг» — «Бенфика» гостевой сектор идёт в коридоре полиции

Могилевец: перед матчем «Спортинг» — «Бенфика» гостевой сектор идёт в коридоре полиции
Комментарии

Бывший российский футболист Павел Могилевец рассказал о футбольной культуре в Португалии, где он проживает по окончании карьеры.

«Если говорить про Лиссабон, здесь отчётливо понимаешь, когда играют «Спортинг» и «Бенфика». Если игра в 20:00, в полдень уже понимаешь, что сегодня футбол. Нам полчаса идти до стадиона «Спортинга». Все кафешки в пределах часа пешком заняты уже днём. Люди настраиваются, готовятся — у них это часть жизни.

Это суперпринципиальное противостояние. Болельщики просто сумасшедшие! Единственный матч, когда перекрывают улицы, а я говорю о футзале. Например, под гостевой сектор оцепляют целый проход, и болельщики «Бенфики» идут под километр. То есть их собирают в одной определённой точке — им нельзя самим просто приехать и зайти на стадион. Они идут в коридоре полиции до входа на стадион», — сказал Могилевец в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Материалы по теме
«Хочу учиться здесь на тренера». От «Зенита» и ЧМ-2014 с Россией – до переезда в Европу
Эксклюзив
«Хочу учиться здесь на тренера». От «Зенита» и ЧМ-2014 с Россией – до переезда в Европу
«Будё-Глимт» — «Спортинг». Лига чемпионов — место силы Никиты Хайкина «Будё-Глимт» — «Спортинг». Лига чемпионов — место силы Никиты Хайкина
Иранские футболистки боятся возвращаться на родину. Им уже дали политическое убежище Иранские футболистки боятся возвращаться на родину. Им уже дали политическое убежище
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android