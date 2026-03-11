Могилевец: перед матчем «Спортинг» — «Бенфика» гостевой сектор идёт в коридоре полиции

Бывший российский футболист Павел Могилевец рассказал о футбольной культуре в Португалии, где он проживает по окончании карьеры.

«Если говорить про Лиссабон, здесь отчётливо понимаешь, когда играют «Спортинг» и «Бенфика». Если игра в 20:00, в полдень уже понимаешь, что сегодня футбол. Нам полчаса идти до стадиона «Спортинга». Все кафешки в пределах часа пешком заняты уже днём. Люди настраиваются, готовятся — у них это часть жизни.

Это суперпринципиальное противостояние. Болельщики просто сумасшедшие! Единственный матч, когда перекрывают улицы, а я говорю о футзале. Например, под гостевой сектор оцепляют целый проход, и болельщики «Бенфики» идут под километр. То есть их собирают в одной определённой точке — им нельзя самим просто приехать и зайти на стадион. Они идут в коридоре полиции до входа на стадион», — сказал Могилевец в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.