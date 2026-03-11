Скидки
Главная Футбол Новости

Одна из представительниц иранской делегации передумала и отказалась от убежища в Австралии

Одна из представительниц иранской делегации передумала и отказалась от убежища в Австралии
Министр внутренних дел Австралии Тони Берк рассказал, что местная полиция помогла ещё двум членам иранской женской футбольной делегации скрыться от сопровождающих, чтобы запросить убежище, однако одна из них передумала и решила вернуться в Иран.

Опасения за безопасность игроков по возвращении домой усилились после того, как иранское телевидение назвало команду «предателями военного времени» за отказ исполнять национальный гимн во время матча Кубка Азии, проходившего в Австралии.

Тони Берк сообщил, что 21-летняя нападающая Мохаддесе Зольфи и сотрудница персонала Захра Солтан Мошкехкар приняли открытое предложение правительства о помощи, это произошло на следующий день после того, как убежище было предоставлено пяти другим игрокам команды.

«Одна из двух девушек, принявших вчера вечером решение остаться, поговорила с некоторыми товарищами по команде, которые уже уехали, и передумала. В Австралии люди имеют право менять своё мнение, люди имеют право свободно перемещаться. И поэтому мы с уважением относимся к тем обстоятельствам, в которых она приняла это решение», — приводит слова Берка Reuters.

Берк отметил, что остальные игроки были перевезены в безопасное место после того, как член команды, изменившая своё решение, связалась с посольством Ирана, тем самым раскрыв их местоположение. Он также сообщил, что некоторые игроки спрашивали его о возможности оказания помощи их родственникам в выезде из Ирана.

