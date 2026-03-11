Скидки
В Иране заявили, что сборная не может участвовать в чемпионате мира — 2026

Министр спорта Ирана Ахмад Доньямали заявил, что национальная команда страны не может принять участие в чемпионате мира — 2026, который пройдёт этим летом в США, Мексике и Канаде. Напомним, 28 февраля США и Израиль нанесли авиаудары по Ирану, а исламская республика в ответ запустила ракеты и беспилотники по Израилю, странам Персидского залива и другим близлежащим государствам.

«После того как коррумпированное правительство убило нашего лидера, не осталось условий, позволяющих нам участвовать в чемпионате мира. В свете жестоких действий, предпринятых против Ирана – нам навязали две войны в течение восьми или девяти месяцев, в результате чего погибли тысячи наших соотечественников, – у нас определённо нет возможности участвовать [в чемпионате мира] при таких обстоятельствах», — приводит слова Доньямали TV2.

