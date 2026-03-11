Черевченко: ЦСКА даже после удаления с «Динамо» создавал хорошие моменты

Бывший футболист московского «Локомотива» и сборной Таджикистана Игорь Черевченко высказался по итогам матча 20-го тура Мир РПЛ между ЦСКА и московским «Динамо» (1:4).

«С ЦСКА ничего не происходит. Команда хорошо играла с «Динамо», если бы не удаление. Даже после они создавали хорошие моменты. Но надо понимать, что в таких играх минус один игрок — большое преимущество для соперника. На табло это и отобразилось. Должны исправить ситуацию. Они одни из лучших по трансферам зимой. Взяли хороших игроков, но им надо сыграться, понять требования тренерского штаба», — сказал Черевченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.