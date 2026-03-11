Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Реал Мадрид — Манчестер Сити. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Черевченко: ЦСКА даже после удаления с «Динамо» создавал хорошие моменты

Черевченко: ЦСКА даже после удаления с «Динамо» создавал хорошие моменты
Комментарии

Бывший футболист московского «Локомотива» и сборной Таджикистана Игорь Черевченко высказался по итогам матча 20-го тура Мир РПЛ между ЦСКА и московским «Динамо» (1:4).

Мир Российская Премьер-лига . 20-й тур
08 марта 2026, воскресенье. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
1 : 4
Динамо М
Москва
0:1 Маричаль – 13'     0:2 Маричаль – 45+4'     1:2 Мойзес – 58'     1:3 Бителло – 66'     1:4 Сергеев – 84'    
Удаления: Гонду – 17' / нет

«С ЦСКА ничего не происходит. Команда хорошо играла с «Динамо», если бы не удаление. Даже после они создавали хорошие моменты. Но надо понимать, что в таких играх минус один игрок — большое преимущество для соперника. На табло это и отобразилось. Должны исправить ситуацию. Они одни из лучших по трансферам зимой. Взяли хороших игроков, но им надо сыграться, понять требования тренерского штаба», — сказал Черевченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Материалы по теме
«Обкакался». Бубнов — об Осипенко в моменте с удалением Гонду в матче ЦСКА — «Динамо»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android