Черевченко: ЦСКА даже после удаления с «Динамо» создавал хорошие моменты
Бывший футболист московского «Локомотива» и сборной Таджикистана Игорь Черевченко высказался по итогам матча 20-го тура Мир РПЛ между ЦСКА и московским «Динамо» (1:4).
Мир Российская Премьер-лига . 20-й тур
08 марта 2026, воскресенье. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
1 : 4
Динамо М
Москва
0:1 Маричаль – 13' 0:2 Маричаль – 45+4' 1:2 Мойзес – 58' 1:3 Бителло – 66' 1:4 Сергеев – 84'
Удаления: Гонду – 17' / нет
«С ЦСКА ничего не происходит. Команда хорошо играла с «Динамо», если бы не удаление. Даже после они создавали хорошие моменты. Но надо понимать, что в таких играх минус один игрок — большое преимущество для соперника. На табло это и отобразилось. Должны исправить ситуацию. Они одни из лучших по трансферам зимой. Взяли хороших игроков, но им надо сыграться, понять требования тренерского штаба», — сказал Черевченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.
Комментарии
