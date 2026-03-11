Александр Бубнов: судья убил игру ЦСКА — «Динамо», это скандал

Футбольный эксперт Александр Бубнов выступил с резкой критикой в адрес арбитра Сергея Иванова, который судил матч 20-го тура Мир РПЛ между ЦСКА и московским «Динамо». На 17-й минуте встречи Иванов удалил нападающего армейцев Лусиано Гонду.

«Этот сначала… Хоть он и ошибся, но он правильно [сделал], это не красная карточка, но потом эти идиоты с VAR его позвали, да, и он изменил своё решение, убил игру. Подставил ЦСКА, это скандал, блин. И он виноват, и VAR. VAR виноват, что они его пригласили, потому что это не в штрафной площадке было, и он уже принял решение.

Его приглашать не надо [было]. Он рядом стоял и правильно принял решение. И в итоге они подставляют ЦСКА!» — сказал Бубнов в новом выпуске на YouTube-канале «Коммент.Шоу».