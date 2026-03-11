Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Реал Мадрид — Манчестер Сити. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Александр Бубнов: судья убил игру ЦСКА — «Динамо», это скандал

Александр Бубнов: судья убил игру ЦСКА — «Динамо», это скандал
Комментарии

Футбольный эксперт Александр Бубнов выступил с резкой критикой в адрес арбитра Сергея Иванова, который судил матч 20-го тура Мир РПЛ между ЦСКА и московским «Динамо». На 17-й минуте встречи Иванов удалил нападающего армейцев Лусиано Гонду.

Мир Российская Премьер-лига . 20-й тур
08 марта 2026, воскресенье. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
1 : 4
Динамо М
Москва
0:1 Маричаль – 13'     0:2 Маричаль – 45+4'     1:2 Мойзес – 58'     1:3 Бителло – 66'     1:4 Сергеев – 84'    
Удаления: Гонду – 17' / нет

«Этот сначала… Хоть он и ошибся, но он правильно [сделал], это не красная карточка, но потом эти идиоты с VAR его позвали, да, и он изменил своё решение, убил игру. Подставил ЦСКА, это скандал, блин. И он виноват, и VAR. VAR виноват, что они его пригласили, потому что это не в штрафной площадке было, и он уже принял решение.

Его приглашать не надо [было]. Он рядом стоял и правильно принял решение. И в итоге они подставляют ЦСКА!» — сказал Бубнов в новом выпуске на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

Материалы по теме
«Обкакался». Бубнов — об Осипенко в моменте с удалением Гонду в матче ЦСКА — «Динамо»
Материалы по теме
Иранские футболистки боятся возвращаться на родину. Им уже дали политическое убежище
Иранские футболистки боятся возвращаться на родину. Им уже дали политическое убежище
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android