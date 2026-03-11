Капитан «Зенита» высказался о настрое на матч со «Спартаком»

Капитан и защитник «Зенита» Дуглас Сантос высказался о настрое своей команды в преддверии матча 21-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с московским «Спартаком». Игра пройдёт в субботу, 14 марта, на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Стартовый свисток прозвучит в 16:00 мск.

— Дуглас, матчи со «Спартаком» — это всегда эмоции. Насколько важно сохранять в таких играх голову холодной, есть ли для вас как капитана дополнительная ответственность?

— Вы совершенно правы, в этих играх всегда много эмоций, много борьбы, потому что сражаются одни из лучших команд, которые ведут борьбу за самые высокие места. Учитывая, что мы будем играть после очень неудовлетворительного результата, крайне важно сохранять холодной голову, сохранять спокойствие, но при этом иметь достаточно горячее сердце, дабы показать свою лучшую игру, чтобы быть максимально оставаться сфокусированными и сконцентрированными на конечном результате, приложить максимум усилий для победы. Будем надеяться, нам это удастся, — цитирует Сантоса официальный сайт «Зенита».