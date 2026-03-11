Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Реал Мадрид — Манчестер Сити. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Червиченко: не очень верю в тренерский талант Гусева, «Динамо» играет на кураже

Червиченко: не очень верю в тренерский талант Гусева, «Динамо» играет на кураже
Комментарии

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко высказался о прогрессе московского «Динамо» под руководством Ролана Гусева.

«Удивляет результативность «Динамо». До сих пор не очень верю в тренерский талант Гусева. Мне кажется, он отпустил игроков, а они играют на кураже. Всё получается, набрали форму. Не знаю, сколько это продлится. Дай бог, чтобы подольше. «Динамо» мне симпатично. В команде удивляют все. Вопрос, насколько их хватит. Всегда спрашиваем: «На чьём багаже едет команда?» Это так Гусев поработал на сборах, или Карпин подготовил, а Гусев пожинает плоды. Только в следующем чемпионате поймём, чьи это заслуги. Но и не надо забывать, что при Карпине не было нескольких основных игроков», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Материалы по теме
Игрок «Динамо» Кутицкий: Гусев — эмоциональный тренер, поддерживает нас во всём
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android