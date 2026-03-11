Червиченко: не очень верю в тренерский талант Гусева, «Динамо» играет на кураже

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко высказался о прогрессе московского «Динамо» под руководством Ролана Гусева.

«Удивляет результативность «Динамо». До сих пор не очень верю в тренерский талант Гусева. Мне кажется, он отпустил игроков, а они играют на кураже. Всё получается, набрали форму. Не знаю, сколько это продлится. Дай бог, чтобы подольше. «Динамо» мне симпатично. В команде удивляют все. Вопрос, насколько их хватит. Всегда спрашиваем: «На чьём багаже едет команда?» Это так Гусев поработал на сборах, или Карпин подготовил, а Гусев пожинает плоды. Только в следующем чемпионате поймём, чьи это заслуги. Но и не надо забывать, что при Карпине не было нескольких основных игроков», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.