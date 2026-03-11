Сергей Семак высказался в преддверии матча «Зенита» со «Спартаком»
Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак высказался в преддверии матча 21-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с московским «Спартаком». Игра пройдёт в субботу, 14 марта, на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Стартовый свисток прозвучит в 16:00 мск.
Мир Российская Премьер-лига . 21-й тур
14 марта 2026, суббота. 16:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Не начался
Спартак М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
— По вопросу подготовки к «Спартаку»: нас ожидает важный для нас матч. Мы приучили болельщиков, что каждый год боремся за первое место в чемпионате России, турнирная таблица очень плотная. Каждая потеря очков лидером отражается на расстановке сил в турнирной таблице, — приводит слова Сергея Семака официальный сайт «Зенита».
