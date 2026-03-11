Скидки
Реал Мадрид — Манчестер Сити. Прямая трансляция
23:00 Мск
Футбол

Семак ответил, какие выводы сделал после поражения «Зенита» от «Оренбурга»

Семак ответил, какие выводы сделал после поражения «Зенита» от «Оренбурга»
Комментарии

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак ответил на вопрос, какие выводы сделал после поражения своей команды в матче 20-го тура Мир РПЛ с «Оренбургом» (1:2).

Мир Российская Премьер-лига . 20-й тур
08 марта 2026, воскресенье. 12:00 МСК
Оренбург
Оренбург
Окончен
2 : 1
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 Соболев – 12'     1:1 Ценов – 62'     2:1 Болотов – 85'    

— Короткий вопрос. Посыл такой, что жизнь продолжается: весна на улице, чемпионат в разгаре. Вы сказали, что сделаете выводы после игры в Оренбурге. Какие, если не секрет?
— Конечно, каждая игра, независимо от того, удачная или неудачная, требует определённого анализа и по игрокам, и по командным взаимодействиям. На теоретических занятиях, которые мы проводим, обсуждаем, что у нас не получилось, что нужно добавить. С точки зрения игры, что у нас не получилось… Конечно, прежде всего, у нас не получилась игра в обороне, сыграли очень пассивно. Как активно нужно атаковать, так активно нужно и обороняться. Это тот фактор, который нам помешал добиться победы, наряду с реализацией.

Конечно, забей второй мяч… Моменты для этого были, создали достаточно голевых моментов. Но, к сожалению, сопернику позволили создать достаточное количество моментов и подходов, некоторые из которых закончились взятиями наших ворот. Думаю, мы знаем те качества, которые нашей команде не позволили добиться победы,. Для нас, конечно, это будет уроком. И для игроков, в том числе, и для нас информация. Для игроков — такой звоночек для того, что нужно и как нужно играть. Нет команды, которую можно обыграть на голом мастерстве. Нужно работать, трудиться и в обороне, и в атаке в каждом матче, — цитирует Семака сайт «Зенита».

Сергей Семак высказался в преддверии матча «Зенита» со «Спартаком»
