Александр Кержаков: у «Динамо» будет хорошая проверка в следующих матчах

Бывший нападающий московского «Динамо» Александр Кержаков оценил результаты бело-голубых после возобновления сезона. В матче 20-го тура Мир РПЛ «Динамо» обыграло ЦСКА со счётом 4:1.

«По результатам «Динамо» впечатляет, но с точки зрения игры вряд ли можно назвать хорошими действия в обороне со «Спартаком». Что касается матча с ЦСКА, нельзя не отметить, что на игру повлияло удаление у армейцев. «Динамо» хорошо в атаке. Как принято говорить, команда бежит. У них будет хорошая проверка в следующих трёх играх. Впереди матчи с «Ростовом» и «Зенитом» в чемпионате, а также ответный матч на кубок. Если с эмоциональной точки зрения сыграют удачно, этого запала им хватит и на концовку», — сказал Кержаков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.