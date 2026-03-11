«Отстаньте от этого Максименко бедного». Бубнов — о вратаре «Спартака»

Футбольный эксперт Александр Бубнов высказался о голкипере московского «Спартака» Александре Максименко. В трёх последних матчах с учётом Мир РПЛ и Фонбет Кубка России красно-белые пропустили 10 голов.

— Смотрите, Максименко пропустил 10 голов при 18 ударах в створ ворот в трёх матчах...

— Да отстаньте вы от этого Максименко бедного! Саша, не обращай на них внимания! Он ни один мяч взять не мог (в игре с «Акроном». — Прим. «Чемпионата»). Его расстреливали с двух метров. И все говорят… А первый Серафимович начал Максименко этого уничтожать. Евгений Серафимыч Ловчев, — сказал Бубнов в новом выпуске на YouTube-канале «Коммент.Шоу».