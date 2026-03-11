Скидки
23:00 Мск
Футбол

Матвей Кисляк стал лучшим игроком 20-го тура РПЛ по одному статистическому показателю

Комментарии

Полузащитник ЦСКА Матвей Кисляк стал лучшим игроком 20-го тура Мир Российской Премьер-Лиги по общей преодолённой дистанции. Об этом сообщает телеграм-канала РУСТАТ.

По данным источника, хавбек армейцев преодолел 13 461 метр в проигранном матче с московским «Динамо». На втором месте в рейтинге лучших игроков по общей дистанции оказался полузащитник бело-голубых Даниил Фомин — 13 318 метров.

Мир Российская Премьер-лига . 20-й тур
08 марта 2026, воскресенье. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
1 : 4
Динамо М
Москва
0:1 Маричаль – 13'     0:2 Маричаль – 45+4'     1:2 Мойзес – 58'     1:3 Бителло – 66'     1:4 Сергеев – 84'    
Удаления: Гонду – 17' / нет

Матч ЦСКА — «Динамо» состоялся в минувшее воскресенье, 8 марта. Встреча прошла на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)». В качестве главного арбитра выступил Сергей Иванов. Московское «Динамо» одержало победу со счётом 4:1.

