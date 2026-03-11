Матвей Кисляк стал лучшим игроком 20-го тура РПЛ по одному статистическому показателю

Полузащитник ЦСКА Матвей Кисляк стал лучшим игроком 20-го тура Мир Российской Премьер-Лиги по общей преодолённой дистанции. Об этом сообщает телеграм-канала РУСТАТ.

По данным источника, хавбек армейцев преодолел 13 461 метр в проигранном матче с московским «Динамо». На втором месте в рейтинге лучших игроков по общей дистанции оказался полузащитник бело-голубых Даниил Фомин — 13 318 метров.

Матч ЦСКА — «Динамо» состоялся в минувшее воскресенье, 8 марта. Встреча прошла на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)». В качестве главного арбитра выступил Сергей Иванов. Московское «Динамо» одержало победу со счётом 4:1.