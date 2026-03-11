Матвей Кисляк стал лучшим игроком 20-го тура РПЛ по одному статистическому показателю
Полузащитник ЦСКА Матвей Кисляк стал лучшим игроком 20-го тура Мир Российской Премьер-Лиги по общей преодолённой дистанции. Об этом сообщает телеграм-канала РУСТАТ.
По данным источника, хавбек армейцев преодолел 13 461 метр в проигранном матче с московским «Динамо». На втором месте в рейтинге лучших игроков по общей дистанции оказался полузащитник бело-голубых Даниил Фомин — 13 318 метров.
Мир Российская Премьер-лига . 20-й тур
08 марта 2026, воскресенье. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
1 : 4
Динамо М
Москва
0:1 Маричаль – 13' 0:2 Маричаль – 45+4' 1:2 Мойзес – 58' 1:3 Бителло – 66' 1:4 Сергеев – 84'
Удаления: Гонду – 17' / нет
Матч ЦСКА — «Динамо» состоялся в минувшее воскресенье, 8 марта. Встреча прошла на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)». В качестве главного арбитра выступил Сергей Иванов. Московское «Динамо» одержало победу со счётом 4:1.
Комментарии
