Главная Футбол Новости

Черевченко: у игроков «Спартака» есть понимание, что от них хочет видеть тренер

Таджикистанский и российский специалист Игорь Черевченко высказался о работе Хуана Карлоса Карседо на посту главного тренера московского «Спартака». Испанский специалист возглавил команду в январе 2026 года. Ранее клуб покинул сербский тренер Деян Станкович.

«Пока рано судить о футболе Карседо. «Спартак» забивает в каждой игре, но и пропускает. Игра в обороне — большая проблема для «Спартака». У игроков есть понимание, что от них хочет видеть тренер. Два месяца — достаточный срок для тренера, чтобы провести подготовку. Хватает времени и донести философию», — сказал Черевченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

