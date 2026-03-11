Экс-игрок «Ростова» Могилевец раскрыл, как на него повлиял Курбан Бердыев

Бывший полузащитник «Ростова» Павел Могилевец поделился воспоминаниями о работе под руководством главного тренера Курбана Бердыева.

«Перед одной из игр мы тренируемся — всё окей, никаких замечаний — подзывает Курбан Бекиевич. Я с приподнятым настроением подбегаю, а он мне говорит: «Паш, не хочешь «опуститься» чуть пониже? А то тебя слишком от земли «отрывать» стало». Я даже не понял, в чём дело! У меня всё получалось, но, видимо, появилась самоуверенность, которая передавалась на каком-то языке тела. Этот разговор мне запомнился. Курбан Бекиевич не ругал, он просто прощупывал, как это сработает. Потом была игра — всё хорошо закончилось. Я понял, что это один из инструментов влияния конкретно на меня. Конечно, додумываю за него, но мне так кажется», — сказал Могилевец в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.