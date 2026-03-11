Игрок «Спартака» Дмитриев: в спорте нет неэмоциональных людей, у Карседо бывают всплески

Футболист «Спартака» Игорь Дмитриев рассказал о характере главного тренера красно-белых Хуана Карседо.

«В спорте не бывает неэмоциональных людей. Здесь можно назвать эмоциональным, и у Карседо тоже случаются всплески», — сказал Дмитриев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Испанский наставник возглавил московскую команду минувшей зимой. Ранее Карседо руководил кипрским «Пафосом». Под его руководством «Спартак» обыграл «Сочи» (3:2) и тольяттинский «Акрон» (4:3) в рамках Мир Российской Премьер-Лиги, а также крупно уступил «Динамо» со счётом 2:5 в первом матче 1/2 финала Пути РПЛ Кубка России.