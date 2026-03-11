Трезеге: если бы у меня была возможность, сам бы привёз Левандовского в «Ювентус»

Экс-нападающий «Ювентуса» и сборной Франции Давид Трезеге считает, что футболист «Барселоны» Роберт Левандовски мог бы принести пользу «бьянконери».

«Возможно, Левандовски уже не в той физической форме, что раньше, несмотря на то что он не играет за «Барселону» регулярно, забил 14 голов. Роберт сильный и умный. Левандовски пришёл бы в «Ювентус», зная, кто он, чего от него ждут — забитых мячей. Если бы у меня была возможность, я бы сам привёз его в Турин», — приводит слова Трезеге La Gazzetta dello Sport.

Контракт 37-летнего поляка рассчитан до июня. В этом сезоне он провёл 34 матча, в которых забил 14 голов и отдал три результативные передачи.