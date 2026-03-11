Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Реал Мадрид — Манчестер Сити. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Трезеге: если бы у меня была возможность, сам бы привёз Левандовского в «Ювентус»

Трезеге: если бы у меня была возможность, сам бы привёз Левандовского в «Ювентус»
Комментарии

Экс-нападающий «Ювентуса» и сборной Франции Давид Трезеге считает, что футболист «Барселоны» Роберт Левандовски мог бы принести пользу «бьянконери».

«Возможно, Левандовски уже не в той физической форме, что раньше, несмотря на то что он не играет за «Барселону» регулярно, забил 14 голов. Роберт сильный и умный. Левандовски пришёл бы в «Ювентус», зная, кто он, чего от него ждут — забитых мячей. Если бы у меня была возможность, я бы сам привёз его в Турин», — приводит слова Трезеге La Gazzetta dello Sport.

Контракт 37-летнего поляка рассчитан до июня. В этом сезоне он провёл 34 матча, в которых забил 14 голов и отдал три результативные передачи.

Материалы по теме
Деку рассказал, при каком условии «Барселона» продлит контракт Левандовского
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android