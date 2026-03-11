Скидки
Реал Мадрид — Манчестер Сити. Прямая трансляция
23:00 Мск
Андрей Червиченко: у «Спартака» всё стабильно — бардак

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко высказался о победе красно-белых над «Акроном» (4:3) в 20-м туре Мир Российской Премьер-Лиги, а также оценил судейство в чемпионате на старте весенней части сезона.

Мир Российская Премьер-лига . 20-й тур
09 марта 2026, понедельник. 19:00 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
4 : 3
Акрон
Тольятти
0:1 Болдырев – 18'     1:1 Солари – 23'     2:1 Ву – 41'     3:1 Мартинс – 45+2'     3:2 Беншимол – 57'     3:3 Болдырев – 62'     4:3 Маркиньос – 88'    

«У «Спартака» всё стабильно — бардак. Вылезают за счёт судей. Не понял, почему отменили второй гол «Акрона». Дзюба просто освобождался от захвата защитника. Если в «Ростове» натягивали с «Балтикой» [положение] «вне игры», а сзади стояли два игрока — один из них стоял за линией, а считается, что на ней. Там вообще не может быть «вне игры», но всё равно натянули», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

