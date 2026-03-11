Скидки
Главная Футбол Новости

Капелло: «Аталанте» повезло, что она пропустила всего шесть голов от «Баварии»

Бывший главный тренер ряда итальянских клубов и сборной России по футболу Фабио Капелло прокомментировал победу мюнхенской «Баварии» над «Аталантой» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА (6:1).

Лига чемпионов . 1/8 финала. 1-й матч
10 марта 2026, вторник. 23:00 МСК
Аталанта
Бергамо, Италия
Окончен
1 : 6
Бавария
Мюнхен, Германия
0:1 Станишич – 12'     0:2 Олисе – 22'     0:3 Гнабри – 25'     0:4 Джексон – 52'     0:5 Олисе – 64'     0:6 Мусиала – 67'     1:6 Пашалич – 90+3'    

«Я увидел команду, которая активно прессинговала и стремительно двигалась вперёд, а все игроки демонстрировали впечатляющие навыки в видении игры и контроле мяча. Каждый раз, когда «Бавария» отбирала мяч, они устремлялись вперёд и использовали пространство. С такой техникой они, безусловно, создавали проблемы для «Аталанты».

На самом деле, «Аталанте» повезло, что она пропустила всего шесть голов. Могло быть гораздо больше, так как вратарь сделал несколько отличных сейвов. Это урок для итальянского футбола. «Аталанта» – единственная итальянская команда, вышедшая в 1/8 финала, она обыграла дортмундскую «Боруссию», но у неё не было ни единого шанса против лидера чемпионата Германии», – приводит слова Капелло Football Italia.

