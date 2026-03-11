«Он убил его карьеру». Шмейхель — о решении Тудора заменить Кински на 17-й минуте

Бывший вратарь «Манчестер Юнайтед» Петер Шмейхель высказался о решении главного тренера «Тоттенхэма» Игора Тудора заменить голкипера Антонина Кински на 17-й минуте матча 1/8 финала Лиги чемпионов с мадридским «Атлетико» (2:5). На тот момент 22-летний чех пропустил три гола, два из которых было забито после его ошибок.

«Он подставил его, это будет иметь последствия для всей дальнейшей карьеры. Тудор абсолютно убил карьеру Кински. Когда в будущем имя Антонина будут упоминать, весь футбольный мир будет вспоминать этот момент. Ему нужна была поддержка, по крайней мере, до перерыва», – приводит слова Шмейхеля ESPN со ссылкой на CBS.

Матч с «Атлетико» стал для Кински-младшего первым за карьеру в основном турнире Лиги чемпионов. Отец чешского голкипера Антонин Кински-старший с 2004 по 2010 год провёл семь сезонов в составе раменского «Сатурна».