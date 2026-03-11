Скидки
Реал Мадрид — Манчестер Сити. Прямая трансляция
23:00 Мск
«Не бойся». Павел Могилевец рассказал, как тренировался с Игорем Денисовым

Бывший футболист «Зенита» Павел Могилевец вспомнил показательный эпизод на тренировке сине-бело-голубых с участием экс-полузащитника Игоря Денисова.

«Мандраж для меня — это как сигнал, что ты в ожидании предстоящей игры, что готов и хочешь выиграть. Не было страха перед звёздами. Просто хотелось себя показать. Понятно, что расстраивался, когда что-то не получалось. Были эпизоды, когда могли напихать не по делу. Всё зависело от конкретного человека. На кого-то «пихач» хорошо влияет, на кого-то — нет. Игроки же тоже чувствуют других футболистов.

Многие поддерживали и помогали: Витя Файзулин, Роман Широков, Сергей Семак, Костя Зырянов.

Помню момент с Гариком Денисовым. Тренеры же просят в некоторых моментах не идти в стык с игроками основы. Была осень или весна — травы почти не было на поле, играли двусторонку в конце тренировки. Мы с Гариком бежим наравне, и в конце я ему чуть уступаю. Он говорит: «Не надо так. Не бойся, спокойно иди до конца». Понятно, были случаи, когда кто-то в кого-то втыкался — начинались крики и оры. После момента с Игорем я понял, что с ним можно идти в стык — он за то, чтобы это было максимально близко к игре», — сказал Могилевец в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

