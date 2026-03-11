«Тоттенхэм» — лидер по количеству поражений среди команд топ-5 лиг Европы
Поделиться
Наибольшее количество поражений, которые потерпели команды из пяти ведущих европейских лиг во всех соревнованиях с начала прошлого сезона, зафиксировано у «Тоттенхэма», клуб уступил 45 раз. На втором месте располагается «Вулверхэмптон» с 44 поражениями, а замыкает тройку «Хайденхайм» с 43 проигрышами. Статистический портал Sofascore сообщает, что «Тоттенхэм» проиграл 44% (45/102) матчей, сыгранных за этот период.
Лига чемпионов . 1/8 финала. 1-й матч
10 марта 2026, вторник. 23:00 МСК
Атлетико М
Мадрид, Испания
Окончен
5 : 2
Тоттенхэм Хотспур
Лондон, Англия
1:0 М. Льоренте – 6' 2:0 Гризманн – 14' 3:0 Альварес – 15' 4:0 Ле Норман – 22' 4:1 Порро – 26' 5:1 Альварес – 55' 5:2 Соланке – 76'
Вчера, 10 марта, «Тоттенхэм» потерпел поражение в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА с мадридским «Атлетико» со счётом 2:5. В английской Премьер-лиге клуб занимает 16-ю строчку в турнирной таблице с 29 очками после 29 туров чемпионата. От зоны вылета команду отделяет одно очко.
Материалы по теме
Комментарии
- 11 марта 2026
-
19:10
-
19:01
-
18:59
-
18:55
-
18:55
-
18:54
-
18:43
-
18:40
-
18:32
-
18:31
-
18:30
-
18:30
-
18:29
-
18:21
-
18:05
-
18:00
-
17:56
-
17:56
-
17:50
-
17:45
-
17:41
-
17:39
-
17:35
-
17:28
-
17:24
-
17:20
-
17:17
-
17:15
-
17:09
-
16:55
-
16:54
-
16:51
-
16:50
-
16:46
-
16:36