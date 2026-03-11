Скидки
Реал Мадрид — Манчестер Сити. Прямая трансляция
23:00 Мск
«Тоттенхэм» — лидер по количеству поражений среди команд топ-5 лиг Европы

Комментарии

Наибольшее количество поражений, которые потерпели команды из пяти ведущих европейских лиг во всех соревнованиях с начала прошлого сезона, зафиксировано у «Тоттенхэма», клуб уступил 45 раз. На втором месте располагается «Вулверхэмптон» с 44 поражениями, а замыкает тройку «Хайденхайм» с 43 проигрышами. Статистический портал Sofascore сообщает, что «Тоттенхэм» проиграл 44% (45/102) матчей, сыгранных за этот период.

Лига чемпионов . 1/8 финала. 1-й матч
10 марта 2026, вторник. 23:00 МСК
Атлетико М
Мадрид, Испания
Окончен
5 : 2
Тоттенхэм Хотспур
Лондон, Англия
1:0 М. Льоренте – 6'     2:0 Гризманн – 14'     3:0 Альварес – 15'     4:0 Ле Норман – 22'     4:1 Порро – 26'     5:1 Альварес – 55'     5:2 Соланке – 76'    

Вчера, 10 марта, «Тоттенхэм» потерпел поражение в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА с мадридским «Атлетико» со счётом 2:5. В английской Премьер-лиге клуб занимает 16-ю строчку в турнирной таблице с 29 очками после 29 туров чемпионата. От зоны вылета команду отделяет одно очко.

