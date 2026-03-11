«Тоттенхэм» — лидер по количеству поражений среди команд топ-5 лиг Европы

Наибольшее количество поражений, которые потерпели команды из пяти ведущих европейских лиг во всех соревнованиях с начала прошлого сезона, зафиксировано у «Тоттенхэма», клуб уступил 45 раз. На втором месте располагается «Вулверхэмптон» с 44 поражениями, а замыкает тройку «Хайденхайм» с 43 проигрышами. Статистический портал Sofascore сообщает, что «Тоттенхэм» проиграл 44% (45/102) матчей, сыгранных за этот период.

Вчера, 10 марта, «Тоттенхэм» потерпел поражение в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА с мадридским «Атлетико» со счётом 2:5. В английской Премьер-лиге клуб занимает 16-ю строчку в турнирной таблице с 29 очками после 29 туров чемпионата. От зоны вылета команду отделяет одно очко.