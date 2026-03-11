Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Реал Мадрид — Манчестер Сити. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Ювентус» может продать Гатти во избежание финансовых санкций УЕФА — Tuttosport

«Ювентус» может продать Гатти во избежание финансовых санкций УЕФА — Tuttosport
Комментарии

Туринский «Ювентус» вынужден произвести весомую продажу на трансферном рынке до конца июня во избежание санкций со стороны УЕФА. Об этом сообщает Tuttosport.

По данным источника, туринскому клубу необходимо заработать € 25 млн до конца финансового года. В контексте управления финансами «Ювентус» находится под пристальным надзором со стороны национальных и международных ведомств. Отмечается, что клуб, вероятно, захочет расстаться с защитником Федерико Гатти, футболист считается главным кандидатом на продажу. В январе игроком интересовался «Ноттингем Форест».

В 22 матчах текущего сезона Гатти забил четыре гола.

Материалы по теме
Трезеге: если бы у меня была возможность, сам бы привёз Левандовского в «Ювентус»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android