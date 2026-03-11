«Ювентус» может продать Гатти во избежание финансовых санкций УЕФА — Tuttosport

Туринский «Ювентус» вынужден произвести весомую продажу на трансферном рынке до конца июня во избежание санкций со стороны УЕФА. Об этом сообщает Tuttosport.

По данным источника, туринскому клубу необходимо заработать € 25 млн до конца финансового года. В контексте управления финансами «Ювентус» находится под пристальным надзором со стороны национальных и международных ведомств. Отмечается, что клуб, вероятно, захочет расстаться с защитником Федерико Гатти, футболист считается главным кандидатом на продажу. В январе игроком интересовался «Ноттингем Форест».

В 22 матчах текущего сезона Гатти забил четыре гола.