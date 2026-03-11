Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Реал Мадрид — Манчестер Сити. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Бывший игрок «Зенита» Могилевец: если бы я знал итальянский, Спаллетти — топ-1 тренер

Бывший игрок «Зенита» Могилевец: если бы я знал итальянский, Спаллетти — топ-1 тренер
Комментарии

Бывший полузащитник «Зенита» Павел Могилевец поделился воспоминаниями о периоде работы под руководством итальянского главного тренера Лучано Спаллетти.

«Если бы я знал итальянский — это топ-1 тренер. Считаю, что каждый тренер подходит под какую-то команду. Спаллетти идеально подошёл «Зениту» с учётом дисциплины, бешеного желания питерских ребят. Там всё совпало. Когда тренер совпадает с игроками, мы видим результат. Думаю, то же самое у него было в «Наполи». Конечно, он эмоциональный, но всё контролировал, пока в команде не начались проблемы. Спаллетти понимал, для чего используются те или иные эмоции. Это один из способов влияния на игроков. Такой подход был в новинку для некоторых игроков и оказался положительным — всё сработало», — сказал Могилевец в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Спаллетти покинул «Зенит» весной 2014-го. С тех пор он поработал в «Роме», «Интере», «Наполи» и сборной Италии, а в октябре прошлого года возглавил «Ювентус».

Материалы по теме
«Хочу учиться здесь на тренера». От «Зенита» и ЧМ-2014 с Россией – до переезда в Европу
Эксклюзив
«Хочу учиться здесь на тренера». От «Зенита» и ЧМ-2014 с Россией – до переезда в Европу
Иранские футболистки боятся возвращаться на родину. Им уже дали политическое убежище Иранские футболистки боятся возвращаться на родину. Им уже дали политическое убежище
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android