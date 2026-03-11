Бывший игрок «Зенита» Могилевец: если бы я знал итальянский, Спаллетти — топ-1 тренер

Бывший полузащитник «Зенита» Павел Могилевец поделился воспоминаниями о периоде работы под руководством итальянского главного тренера Лучано Спаллетти.

«Если бы я знал итальянский — это топ-1 тренер. Считаю, что каждый тренер подходит под какую-то команду. Спаллетти идеально подошёл «Зениту» с учётом дисциплины, бешеного желания питерских ребят. Там всё совпало. Когда тренер совпадает с игроками, мы видим результат. Думаю, то же самое у него было в «Наполи». Конечно, он эмоциональный, но всё контролировал, пока в команде не начались проблемы. Спаллетти понимал, для чего используются те или иные эмоции. Это один из способов влияния на игроков. Такой подход был в новинку для некоторых игроков и оказался положительным — всё сработало», — сказал Могилевец в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Спаллетти покинул «Зенит» весной 2014-го. С тех пор он поработал в «Роме», «Интере», «Наполи» и сборной Италии, а в октябре прошлого года возглавил «Ювентус».