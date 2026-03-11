Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Реал Мадрид — Манчестер Сити. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Ламин Ямаль – первый испанский игрок «Барселоны» за 15 лет, забивший 20 голов за сезон

Ламин Ямаль – первый испанский игрок «Барселоны» за 15 лет, забивший 20 голов за сезон
Комментарии

Фланговый нападающий «Барселоны» Ламин Ямаль отличился в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Ньюкаслом» (1:1), реализовав пенальти на 90+6-й минуте. Тем самым вингер забил 20-й гол за клуб в нынешнем сезоне. В последний раз игрок сборной Испании забивал 20 и более мячей за сезон в каталонской команде 15 лет назад.

Лига чемпионов . 1/8 финала. 1-й матч
10 марта 2026, вторник. 23:00 МСК
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн, Англия
Окончен
1 : 1
Барселона
Барселона, Испания
1:0 Барнс – 86'     1:1 Ямаль – 90+6'    

В сезоне-2010/2011 форвард Давид Вилья отличился 23 раза за сине-гранатовых. С тех пор никому не удавалось повторить подобное достижение.

В нынешнем сезоне 18-летний Ямаль провёл 37 матчей за «Барселону» во всех турнирах и набрал 20+13 по системе «гол+пас». По оценке портала Transfermarkt, испанец является самым дорогим футболистом мира наряду с нападающими мадридского «Реала» и «Манчестер Сити» Килианом Мбаппе и Эрлингом Холандом. Их стоимость достигает € 200 млн.

Материалы по теме
Как «Барса» отскочила в ЛЧ! «Ньюкасл» отдал победу на 90+6-й минуте из-за «привоза». Видео
Как «Барса» отскочила в ЛЧ! «Ньюкасл» отдал победу на 90+6-й минуте из-за «привоза». Видео
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android