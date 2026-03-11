Ламин Ямаль – первый испанский игрок «Барселоны» за 15 лет, забивший 20 голов за сезон

Фланговый нападающий «Барселоны» Ламин Ямаль отличился в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Ньюкаслом» (1:1), реализовав пенальти на 90+6-й минуте. Тем самым вингер забил 20-й гол за клуб в нынешнем сезоне. В последний раз игрок сборной Испании забивал 20 и более мячей за сезон в каталонской команде 15 лет назад.

В сезоне-2010/2011 форвард Давид Вилья отличился 23 раза за сине-гранатовых. С тех пор никому не удавалось повторить подобное достижение.

В нынешнем сезоне 18-летний Ямаль провёл 37 матчей за «Барселону» во всех турнирах и набрал 20+13 по системе «гол+пас». По оценке портала Transfermarkt, испанец является самым дорогим футболистом мира наряду с нападающими мадридского «Реала» и «Манчестер Сити» Килианом Мбаппе и Эрлингом Холандом. Их стоимость достигает € 200 млн.