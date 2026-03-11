Скидки
Реал Мадрид — Манчестер Сити. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

Гризманн: моя мечта — выйти в финал Лиги чемпионов и выиграть Кубок Испании с «Атлетико»

Гризманн: моя мечта — выйти в финал Лиги чемпионов и выиграть Кубок Испании с «Атлетико»
Нападающий мадридского «Атлетико» Антуан Гризманн прокомментировал слухи о возможном переходе в МЛС. После матча 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА, в котором мадридский «Атлетико» обыграл «Тоттенхэм» со счётом 5:2, французского форварда спросили о его планах на будущее. Гризманн заявил, что на данный момент не собирается покидать «Атлетико».

Лига чемпионов . 1/8 финала. 1-й матч
10 марта 2026, вторник. 23:00 МСК
Атлетико М
Мадрид, Испания
Окончен
5 : 2
Тоттенхэм Хотспур
Лондон, Англия
1:0 М. Льоренте – 6'     2:0 Гризманн – 14'     3:0 Альварес – 15'     4:0 Ле Норман – 22'     4:1 Порро – 26'     5:1 Альварес – 55'     5:2 Соланке – 76'    

«Очень счастлив здесь и получаю огромное удовольствие. Выйти в финал Лиги чемпионов и выиграть Кубок Испании с «Атлетико» — это моя мечта», — приводит слова Гризманна Tribuna.com.

Ранее в прессе появлялась информация о возможном переходе Гризманна в клуб МЛС «Орландо Сити».

Ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов между «Атлетико» и «Тоттенхэмом» состоится 18 марта на стадионе «Тоттенхэм Хотспур». Финал Кубка Испании, в котором «Атлетико» встретится с «Реалом Сосьедад», запланирован на 18 апреля на стадионе «Олимпико де Севилья — Ла Картуха» в Севилье.

