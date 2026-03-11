Гризманн: моя мечта — выйти в финал Лиги чемпионов и выиграть Кубок Испании с «Атлетико»

Нападающий мадридского «Атлетико» Антуан Гризманн прокомментировал слухи о возможном переходе в МЛС. После матча 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА, в котором мадридский «Атлетико» обыграл «Тоттенхэм» со счётом 5:2, французского форварда спросили о его планах на будущее. Гризманн заявил, что на данный момент не собирается покидать «Атлетико».
«Очень счастлив здесь и получаю огромное удовольствие. Выйти в финал Лиги чемпионов и выиграть Кубок Испании с «Атлетико» — это моя мечта», — приводит слова Гризманна Tribuna.com.
Ранее в прессе появлялась информация о возможном переходе Гризманна в клуб МЛС «Орландо Сити».
Ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов между «Атлетико» и «Тоттенхэмом» состоится 18 марта на стадионе «Тоттенхэм Хотспур». Финал Кубка Испании, в котором «Атлетико» встретится с «Реалом Сосьедад», запланирован на 18 апреля на стадионе «Олимпико де Севилья — Ла Картуха» в Севилье.
- 11 марта 2026
