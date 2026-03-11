«Всё пролетело за два дня». Могилевец поделился впечатлениями от пребывания на ЧМ-2014

Бывший полузащитник сборной России Павел Могилевец поделился впечатлениями от пребывания на чемпионате мира 2014 года.

«Мы там находились достаточно долго, но мне казалось, что всё пролетело за два дня. Вы спрашивали про мандраж — так вот там он был на каждой тренировке, но из-за того, что всё время хотел что-то показать. Может, это мешало, но вспоминаю эмоции — осознание, что это чемпионат мира, а тебе удалось туда поехать. Изначально должен был ехать туда вне заявки, просто набираться опыта. Однако так сложилось, что Роман Широков не смог поехать, и я попал в заявку.

Когда находишься внутри, на скамейке запасных, разминаешься — это невероятно. При этом я не успел поймать момент и насладиться. Мне казалось, что ещё такое будет. Наверное, ребята поопытнее относились к этому проще. Для меня всё было максимально неожиданно», — сказал Могилевец в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.