Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Реал Мадрид — Манчестер Сити. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Экс-игрок «Зенита» Могилевец рассказал о своём доходе по окончании карьеры

Экс-игрок «Зенита» Могилевец рассказал о своём доходе по окончании карьеры
Комментарии

Бывший полузащитник «Зенита» Павел Могилевец рассказал о своём финансовом положении. Последним клубом в карьере экс-игрока сборной России был армянский «Урарту».

«Рад, что не потратил много денег впустую в течение карьеры. Самое главное, что удалось сохранить капитал, который заработал футболистом. После 25 лет уже задумывался о будущем. Благодаря друзьям и знакомым я инвестировал, узнавал про мир финансов и сейчас могу содержать семью. Всегда в этом процессе стараюсь развиваться, что-то узнавать. Сейчас хочу понять, как могу зарабатывать какими-то физическими усилиями. Например, тренерство. Для себя тренирую пару человек индивидуально. Ребятам хочется развиваться, а я для себя пробую», — сказал Могилевец в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Материалы по теме
«Хочу учиться здесь на тренера». От «Зенита» и ЧМ-2014 с Россией – до переезда в Европу
Эксклюзив
«Хочу учиться здесь на тренера». От «Зенита» и ЧМ-2014 с Россией – до переезда в Европу
Иранские футболистки боятся возвращаться на родину. Им уже дали политическое убежище Иранские футболистки боятся возвращаться на родину. Им уже дали политическое убежище
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android