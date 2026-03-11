Экс-игрок «Зенита» Могилевец рассказал о своём доходе по окончании карьеры

Бывший полузащитник «Зенита» Павел Могилевец рассказал о своём финансовом положении. Последним клубом в карьере экс-игрока сборной России был армянский «Урарту».

«Рад, что не потратил много денег впустую в течение карьеры. Самое главное, что удалось сохранить капитал, который заработал футболистом. После 25 лет уже задумывался о будущем. Благодаря друзьям и знакомым я инвестировал, узнавал про мир финансов и сейчас могу содержать семью. Всегда в этом процессе стараюсь развиваться, что-то узнавать. Сейчас хочу понять, как могу зарабатывать какими-то физическими усилиями. Например, тренерство. Для себя тренирую пару человек индивидуально. Ребятам хочется развиваться, а я для себя пробую», — сказал Могилевец в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.