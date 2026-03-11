Черевченко: «Краснодар» расслаблен, но до конца будет в чемпионской гонке
Бывший футболист московского «Локомотива» и сборной Таджикистана Игорь Черевченко высказался о «Краснодаре» в контексте участия команды в чемпионской гонке.
Мир Российская Премьер-лига . 20-й тур
08 марта 2026, воскресенье. 17:00 МСК
Рубин
Казань
Окончен
2 : 1
Краснодар
Краснодар
1:0 Грипши – 24' 2:0 Нижегородов – 73' 2:1 Кордоба – 90+3'
«Краснодар» расслаблен. Плюс природа заявила о себе в матче с «Рубином». Холод тоже влияет на качество футболистов, но погода для всех одинаковая. «Рубин» лучше приспособился к погодным условиям. Но «Краснодар» до конца будет в чемпионской гонке. Сейчас там пять команд, плюс «Спартак» после победы над «Акроном» подтянулся», — сказал Черевченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.
На данный момент южане возглавляют турнирную таблицу Мир РПЛ.
