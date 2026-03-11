Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Реал Мадрид — Манчестер Сити. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Черевченко: «Краснодар» расслаблен, но до конца будет в чемпионской гонке

Черевченко: «Краснодар» расслаблен, но до конца будет в чемпионской гонке
Комментарии

Бывший футболист московского «Локомотива» и сборной Таджикистана Игорь Черевченко высказался о «Краснодаре» в контексте участия команды в чемпионской гонке.

Мир Российская Премьер-лига . 20-й тур
08 марта 2026, воскресенье. 17:00 МСК
Рубин
Казань
Окончен
2 : 1
Краснодар
Краснодар
1:0 Грипши – 24'     2:0 Нижегородов – 73'     2:1 Кордоба – 90+3'    

«Краснодар» расслаблен. Плюс природа заявила о себе в матче с «Рубином». Холод тоже влияет на качество футболистов, но погода для всех одинаковая. «Рубин» лучше приспособился к погодным условиям. Но «Краснодар» до конца будет в чемпионской гонке. Сейчас там пять команд, плюс «Спартак» после победы над «Акроном» подтянулся», — сказал Черевченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

На данный момент южане возглавляют турнирную таблицу Мир РПЛ.

Материалы по теме
Экс-вратарь «Краснодара» Синицын оценил игру команды после зимней паузы
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android