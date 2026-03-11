Черевченко: «Краснодар» расслаблен, но до конца будет в чемпионской гонке

Бывший футболист московского «Локомотива» и сборной Таджикистана Игорь Черевченко высказался о «Краснодаре» в контексте участия команды в чемпионской гонке.

«Краснодар» расслаблен. Плюс природа заявила о себе в матче с «Рубином». Холод тоже влияет на качество футболистов, но погода для всех одинаковая. «Рубин» лучше приспособился к погодным условиям. Но «Краснодар» до конца будет в чемпионской гонке. Сейчас там пять команд, плюс «Спартак» после победы над «Акроном» подтянулся», — сказал Черевченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

На данный момент южане возглавляют турнирную таблицу Мир РПЛ.