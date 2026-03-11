Дегтярёв: «Спартак» на юношеском турнире с «ПСЖ» — шаг к началу возвращения наших клубов

12-15 марта футболисты «Спартака» U15 сыграют в клубном турнире в Венгрии, организованном при участии Минспорта России и министерства иностранных дел Венгрии. Министр спорта РФ, глава ОКР Михаил Дегтярёв заявил, что данное событие станет важным шагом в вопросе возвращения отечественных клубов на международную арену.

«Предстоящая матчевая серия – событие на пути к возвращению наших футбольных клубов на мировые турниры. Благодарю РФС, что смогли быстро оптимизировать график «Спартака» в Юношеской футбольной лиге, чтобы команда смогла направить в Будапешт лучших игроков. Юноши становятся первопроходцами в футболе, как и ранее в других олимпийских видах спорта. Этим же ребятам уже через несколько лет предстоит побороться за призы в рамках взрослых турниров ФИФА и УЕФА», – отметил Дегтярёв.

В рамках своей группы красно-белые встретятся с командами систем итальянской «Аталанты» и словенского «Марибора». Во второй группе за выход в финал поборются венгерский «Гонвед», французский «ПСЖ» и испанский «Эльче».

Расписание «Спартака» в группе:

• 13 марта, 12:00 «Спартак» — «Аталанта»;

• 14 марта, 12:00 «Спартак» — «Марибор».

В сентябре 2023 года УЕФА пытался вернуть юношеские сборные России. Сообщалось, что решение поддержали большинство стран союза, но его так и не смогли принять, чем остался недоволен президент организации Александер Чеферин: «Это же дети. Сейчас они думают, что мы их ненавидим. Некоторые федерации оказались под таким политическим грузом, что просто испугались. Грустно, мы настолько ограничены, что не позволяем играть даже детям», – заявил словенец.

Вопрос о возможном возвращении России поднимал и глава ФИФА Джанни Инфантино, заметивший, что запреты создают больше разочарования и ненависти, и организации надо рассмотреть вопрос о снятии отстранения с России.

Отстранение отечественных клубов ещё не снято, но в других видах спорта российские атлеты постепенно возвращаются на международные старты. На Олимпийских играх в Италии в нейтральном статусе соревновались 13 россиян, а на проходящей в эти дни Паралимпиаде наши спортсмены выступают с флагом и гимном.

Напомним, год назад позиция Будапешта не позволила ЕС ввести санкции против ОКР и двух российских футбольных клубов. В декабре 2024-го в столице Венгрии российские пловцы впервые за два с половиной года выступили на чемпионате мира.