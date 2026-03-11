Скидки
Реал Мадрид — Манчестер Сити. Прямая трансляция
23:00 Мск
«Мы играем в ЛЧ 14 лет, а у этих парней 15 побед в турнире». Гвардиола — о «Реале»

Комментарии

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола перед первым матчем 1/8 финала Лиги чемпионов с мадридским «Реалом» высказался об испанской команде. Встреча команд пройдёт сегодня, 11 марта, в 23:00 мск.

Лига чемпионов . 1/8 финала. 1-й матч
11 марта 2026, среда. 23:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Не начался
Манчестер Сити
Манчестер, Англия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Самое главное — это то, что мы стали лучше. Думаю, в первые годы не думали, что можем обыграть исторически успешный «Реал» Мадрид. Я всегда говорил, что мы играем в Лиге чемпионов 14 лет, а у этих парней 15 побед в турнире. У них больше титулов Лиги чемпионов, чем лет, которые мы провели в этом турнире. Нужно это осмыслить, поначалу, мне кажется, мы этого не осознавали. Мы росли и старались понять, что у нас получается. Это самое большое достижение, которое у нас есть, — то, что мы создали в клубе», – приводит слова Гвардиолы TNT Sports.

Напомним, «горожане» впервые приняли участие в Лиге чемпионов в сезоне-2011/2012. Ответная игра со «сливочными» состоится 17 марта.

