Реал Мадрид — Манчестер Сити. Прямая трансляция
Гришин — о расширенном списке сборной России: должны играть сильнейшие футболисты

Бывший футболист ЦСКА Александр Гришин высказался о критериях формирования расширенного списка сборной России, который был объявлен в среду, 11 марта. В список вошли 40 футболистов, вызванных на товарищеские матчи со сборными Никарагуа и Мали.

«Три года назад нам говорили, что ветеранов не вызываем. Сейчас же мы видим обратную картину: вызывают тех, кому за 29–30 лет. Но моё мнение — должны играть сильнейшие футболисты, сколько бы лет им ни было.

Все, кто были, тех и вызвали. Надо посмотреть ребят из нашей РПЛ, которые себя хорошо проявили. В матчах с этими сборными надо проверить тех футболистов, которые играют в России», — сказал Гришин в эфире программы «Все на Матч!» на «Матч ТВ».

