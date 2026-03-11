Трезеге: до сих пор неясно, является ли Влахович подходящим игроком для «Ювентуса»

Экс-нападающий «Ювентуса» и сборной Франции Давид Трезеге оценил важность футболиста туринцев Душана Влаховича для команды.

«В этом году он был травмирован, но Душан уже пятый сезон играет в Турине, до сих пор неясно, является ли он по-настоящему подходящим игроком для «Ювентуса». Я возлагал большие надежды на Душана, когда он перешёл из «Фиорентины». Отчасти потому, что он серб и напомнил мне Ковачевича, настоящего зверя на поле. А отчасти ещё и потому, что Влахович быстрый, физически сильный, технически одарённый и забил много голов во Флоренции. Но футболка «Ювентуса» — это другое дело. Если о Влаховиче по-прежнему говорят как о перспективном игроке, значит, что-то не так», — приводит слова Трезеге La Gazzetta dello Sport.

В 17 матчах текущего клубного сезона Влахович забил шесть голов и отдал две результативные передачи.