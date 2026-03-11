Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Реал Мадрид — Манчестер Сити. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Трезеге: до сих пор неясно, является ли Влахович подходящим игроком для «Ювентуса»

Трезеге: до сих пор неясно, является ли Влахович подходящим игроком для «Ювентуса»
Комментарии

Экс-нападающий «Ювентуса» и сборной Франции Давид Трезеге оценил важность футболиста туринцев Душана Влаховича для команды.

«В этом году он был травмирован, но Душан уже пятый сезон играет в Турине, до сих пор неясно, является ли он по-настоящему подходящим игроком для «Ювентуса». Я возлагал большие надежды на Душана, когда он перешёл из «Фиорентины». Отчасти потому, что он серб и напомнил мне Ковачевича, настоящего зверя на поле. А отчасти ещё и потому, что Влахович быстрый, физически сильный, технически одарённый и забил много голов во Флоренции. Но футболка «Ювентуса» — это другое дело. Если о Влаховиче по-прежнему говорят как о перспективном игроке, значит, что-то не так», — приводит слова Трезеге La Gazzetta dello Sport.

В 17 матчах текущего клубного сезона Влахович забил шесть голов и отдал две результативные передачи.

Материалы по теме
Трезеге: если бы у меня была возможность, сам бы привёз Левандовского в «Ювентус»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android