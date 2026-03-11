Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Реал Мадрид — Манчестер Сити. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Арбелоа высказался о состоянии Мбаппе перед матчем с «Манчестер Сити» в ЛЧ

Арбелоа высказался о состоянии Мбаппе перед матчем с «Манчестер Сити» в ЛЧ
Комментарии

Главный тренер «Реала» Альваро Арбелоа рассказал о состоянии французского форварда команды Килиана Мбаппе в преддверии первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА с английским «Манчестер Сити». Команды сыграют на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде. В качестве главного арбитра встречу обслужит Маурицио Мариани из Рима (Италия).

Лига чемпионов . 1/8 финала. 1-й матч
11 марта 2026, среда. 23:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Не начался
Манчестер Сити
Манчестер, Англия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Ему намного лучше. Это вопрос ежедневного улучшения. Вся эта неделя была очень позитивной, он вернулся в отличном состоянии и с каждым днём ​​чувствует себя лучше. Мы надеемся на его скорое возвращение», — приводит слова Арбелоа The Athletic.

Ранее Мбаппе пропустил матчи «Реала» в Ла Лиге с «Хетафе» (0:1) и «Сельтой» (2:1) из-за травмы колена.

Материалы по теме
Иранские футболистки боятся возвращаться на родину. Им уже дали политическое убежище
Иранские футболистки боятся возвращаться на родину. Им уже дали политическое убежище
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android