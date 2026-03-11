Арбелоа высказался о состоянии Мбаппе перед матчем с «Манчестер Сити» в ЛЧ

Главный тренер «Реала» Альваро Арбелоа рассказал о состоянии французского форварда команды Килиана Мбаппе в преддверии первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА с английским «Манчестер Сити». Команды сыграют на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде. В качестве главного арбитра встречу обслужит Маурицио Мариани из Рима (Италия).

«Ему намного лучше. Это вопрос ежедневного улучшения. Вся эта неделя была очень позитивной, он вернулся в отличном состоянии и с каждым днём ​​чувствует себя лучше. Мы надеемся на его скорое возвращение», — приводит слова Арбелоа The Athletic.

Ранее Мбаппе пропустил матчи «Реала» в Ла Лиге с «Хетафе» (0:1) и «Сельтой» (2:1) из-за травмы колена.