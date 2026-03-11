Роман Шишкин: на «Зенит» матч будет больше давить, чем на «Спартак»

Бывший футболист Роман Шишкин высказался о предстоящем матче 21-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся санкт-петербургский «Зенит» и московский «Спартак». Встреча пройдёт в ближайшую субботу, 14 марта, в 16:00 мск.

«Самое интересное, что у «Спартака» следующий матч с «Зенитом». Думаю, на «Зенит» этот матч будет иметь большее давление, чем на «Спартак». Красно-белые спокойно идут на пятом-шестом местах — ничто на них не довлеет. У «Зенита» идёт борьба за чемпионство, было поражение от «Оренбурга». Игра может сложиться как угодно. Жду этот матч с большим интересом», — сказал Шишкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

На данный момент «Зенит» набрал 42 очка и занимает второе место в таблице РПЛ. «Спартак» с 35 очками располагается на шестой строчке. Лидирует в лиге «Краснодар», в активе которого 43 очка.