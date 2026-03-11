Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Реал Мадрид — Манчестер Сити. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Эден Азар: VAR отнимает слишком много эмоций, я бы от него избавился

Эден Азар: VAR отнимает слишком много эмоций, я бы от него избавился
Комментарии

Бывший полузащитник «Челси», мадридского «Реала» и сборной Бельгии Эден Азар выступил за отмену системы видеопомощи арбитрам (VAR). Хавбек отметил, что технология вызывает у него раздражение и лишает футбол ярких эмоций. Азар считает, что внедрение системы не решило существующих проблем, с которыми сталкивались игроки и судьи ранее.

«В несправедливости в футболе тоже есть своя прелесть, даже если нам, болельщикам, трудно смириться с ней, когда она направлена против нас. VAR отнимает слишком много эмоций. Я смотрел игру Торгана [Азара]. Парень из «Левена» забил отличный гол, но пять минут ждал, он не знал, засчитают ли его, а только потом отпраздновал. Это очень плохо. Так что да, я бы избавился от VAR», — приводит слова Азара RTBF.

Торган Азар, брат Эдена Азара, выступает за «Андерлехт» и принимал участие в матче c «Левеном» 28 февраля. Эден Азар завершил карьеру в 2023 году и за свою карьеру выиграл 14 трофеев.

Материалы по теме
Иранские футболистки боятся возвращаться на родину. Им уже дали политическое убежище
Иранские футболистки боятся возвращаться на родину. Им уже дали политическое убежище
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android