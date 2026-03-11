Эден Азар: VAR отнимает слишком много эмоций, я бы от него избавился

Бывший полузащитник «Челси», мадридского «Реала» и сборной Бельгии Эден Азар выступил за отмену системы видеопомощи арбитрам (VAR). Хавбек отметил, что технология вызывает у него раздражение и лишает футбол ярких эмоций. Азар считает, что внедрение системы не решило существующих проблем, с которыми сталкивались игроки и судьи ранее.

«В несправедливости в футболе тоже есть своя прелесть, даже если нам, болельщикам, трудно смириться с ней, когда она направлена против нас. VAR отнимает слишком много эмоций. Я смотрел игру Торгана [Азара]. Парень из «Левена» забил отличный гол, но пять минут ждал, он не знал, засчитают ли его, а только потом отпраздновал. Это очень плохо. Так что да, я бы избавился от VAR», — приводит слова Азара RTBF.

Торган Азар, брат Эдена Азара, выступает за «Андерлехт» и принимал участие в матче c «Левеном» 28 февраля. Эден Азар завершил карьеру в 2023 году и за свою карьеру выиграл 14 трофеев.