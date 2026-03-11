Игрок «Динамо» Кутицкий: у Расулова большое будущее, он перспективный вратарь

Футболист московского «Динамо» Александр Кутицкий оценил перспективы молодого голкипера своей команды Курбана Расулова.

«Расулов достаточно перспективный вратарь и хороший человек. Он уже не первую игру уверенно провёл. Думаю, у него большое будущее. Если он будет так же стараться, остальное всё придёт, все его поддержат», — сказал Кутицкий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

В 12 матчах нынешнего клубного сезона Расулов пропустил 13 мячей и пять раз отыграл всухую. На данный момент «Динамо» с 27 очками находится на седьмом месте в турнирной таблице Мир Российской Премьер-Лиги.