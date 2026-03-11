Игорь Черевченко объяснил результативность «Динамо» после зимней паузы

Бывший главный тренер «Локомотива» Игорь Черевченко высказался о результативности московского «Динамо» на старте весенней части сезона.

«Динамо» неплохо играет, хорошая реализация моментов. Тут и хорошая работа Гусева, и игра футболистов на кураже. Стали выходить те, кто мало получал игровой практики при предыдущем тренере. Тот же Нгамалё выходит в основе и забивает. Скопинцев хорошо выглядит. Хорошая работа тренерского штаба на предсезонных сборах даёт свои плоды», — сказал Черевченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

В трёх матчах Мир Российской Премьер-Лиги и Фонбет Кубка России в 2026 году бело-голубые одержали три победы с общим счётом 13:3. В 19-м туре «Динамо» разгромило «Крылья Советов» (4:0), в 1/2 финала Пути РПЛ — «Спартак» (5:2), а в 20-м туре РПЛ — ЦСКА (4:1).