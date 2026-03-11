«Не удивлюсь, если в 30 лет он скажет, что бросает футбол». Эден Азар — о Винисиусе

Бывший футболист мадридского «Реала» Эден Азар высказался об отношении общества к фланговому нападающему столичного клуба Винисиусу Жуниору. Бельгиец считает, что вингер может завершить карьеру в 30 лет из-за частых расистских оскорблений в свой адрес.

«Он просто человек, который любит футбол и хочет получать от него удовольствие. Сейчас больше говорят, что он делает или переживает, чем о том, что Винисиус привносит на поле. Жуниор знает, что никаких санкций [после расистских оскорблений в его адрес] не происходит. Это должно быть обременяюще, не удивлюсь, если в 30 лет он скажет, что бросает футбол, потому что ничего не меняется. Роналдиньо тоже танцевал, не помню, чтобы видел все эти истории», – приводит слова Азара AS.