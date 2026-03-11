Скидки
Черевченко: «Локомотив» не зря идёт на третьем месте, всё доказывает игрой

Бывший футболист московского «Локомотива» и сборной Таджикистана Игорь Черевченко прокомментировал игру железнодорожников в текущем чемпионате.

Мир Российская Премьер-лига . 20-й тур
09 марта 2026, понедельник. 16:30 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
2 : 2
Ахмат
Грозный
0:1 Мелкадзе – 24'     0:2 Самородов – 27'     1:2 Фассон – 45+2'     2:2 Пруцев – 48'    

«Локомотив» не зря идёт на третьем месте. Команда всё доказывает игрой. «Ахмату» они проигрывали 0:2 после первого тайма, но собрались. Сравняли счёт. Силы у них есть. Команда производит неплохое впечатление — Воробьёв, Комличенко, Батраков, защита стала играть. Да, были ошибки с «Ахматом», но в футболе без них не бывает», — сказал Черевченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

После 20 туров РПЛ «Локомотив» располагается на третьей строчке турнирной таблицы, у команды 41 очко. Лидирует «Краснодар» с 43 очками.

