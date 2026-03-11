Черевченко: «Локомотив» не зря идёт на третьем месте, всё доказывает игрой

Бывший футболист московского «Локомотива» и сборной Таджикистана Игорь Черевченко прокомментировал игру железнодорожников в текущем чемпионате.

«Локомотив» не зря идёт на третьем месте. Команда всё доказывает игрой. «Ахмату» они проигрывали 0:2 после первого тайма, но собрались. Сравняли счёт. Силы у них есть. Команда производит неплохое впечатление — Воробьёв, Комличенко, Батраков, защита стала играть. Да, были ошибки с «Ахматом», но в футболе без них не бывает», — сказал Черевченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

После 20 туров РПЛ «Локомотив» располагается на третьей строчке турнирной таблицы, у команды 41 очко. Лидирует «Краснодар» с 43 очками.