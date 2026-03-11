Черевченко: «Локомотив» не зря идёт на третьем месте, всё доказывает игрой
Поделиться
Бывший футболист московского «Локомотива» и сборной Таджикистана Игорь Черевченко прокомментировал игру железнодорожников в текущем чемпионате.
Мир Российская Премьер-лига . 20-й тур
09 марта 2026, понедельник. 16:30 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
2 : 2
Ахмат
Грозный
0:1 Мелкадзе – 24' 0:2 Самородов – 27' 1:2 Фассон – 45+2' 2:2 Пруцев – 48'
«Локомотив» не зря идёт на третьем месте. Команда всё доказывает игрой. «Ахмату» они проигрывали 0:2 после первого тайма, но собрались. Сравняли счёт. Силы у них есть. Команда производит неплохое впечатление — Воробьёв, Комличенко, Батраков, защита стала играть. Да, были ошибки с «Ахматом», но в футболе без них не бывает», — сказал Черевченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.
После 20 туров РПЛ «Локомотив» располагается на третьей строчке турнирной таблицы, у команды 41 очко. Лидирует «Краснодар» с 43 очками.
Материалы по теме
Комментарии
- 11 марта 2026
-
19:19
-
19:10
-
19:01
-
18:59
-
18:55
-
18:55
-
18:54
-
18:43
-
18:40
-
18:32
-
18:31
-
18:30
-
18:30
-
18:29
-
18:21
-
18:05
-
18:00
-
17:56
-
17:56
-
17:50
-
17:45
-
17:41
-
17:39
-
17:35
-
17:28
-
17:24
-
17:20
-
17:17
-
17:15
-
17:09
-
16:55
-
16:54
-
16:51
-
16:50
-
16:46