«В такие моменты ты бессилен». Защитник «Тоттенхэма» ван де Вен — о матче с «Атлетико»

Защитник «Тоттенхэм Хотспур» Микки ван де Вен рассказал о моральном состоянии команды после поражения от «Атлетико» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. В этой игре лондонцы также заменили вратаря Антонина Кински на 17-й минуте из-за результативных ошибок.

«Ужасное настроение, по правде сказать, хуже некуда. Всё, что могло пойти не так в первые 20 минут, пошло не так. Все поскальзывались, в том числе и я. В такие моменты ты просто бессилен. Но не могу здесь стоять и сваливать всю вину на качество газона.

Каково мне сейчас в моральном плане? Тяжело. Очень тяжело. Нужно идти дальше, это жизнь. Не буду заходить в интернет, с меня этого хватит, больше времени буду уделять близким.

Я мог бы ответить стандартными фразами, что нам нужно сплотиться и усердно работать, однако мы терпим поражение за поражением. Это очень непросто», — приводит слова ван де Вена Goal.com со ссылкой на Ziggo Sport.