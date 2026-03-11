Скидки
Реал Мадрид — Манчестер Сити. Прямая трансляция
23:00 Мск
Главная Футбол Новости

«Терпилой нельзя быть». Дзюба — о конфликте Тикнизяна с Галактионовым

«Терпилой нельзя быть». Дзюба — о конфликте Тикнизяна с Галактионовым
Комментарии

Нападающий «Акрона» Артём Дзюба прокомментировал интервью бывшего партнёра по «Локомотиву» Наира Тикнизяна, в котором защитник раскритиковал методы работы главного тренера железнодорожников Михаила Галактионова.

— Что думаешь об интервью Тикнизяна?
— Отрывками смотрел интервью. Хватит терпеть — терпилой нельзя быть. Наир давно кричал, что всё это скажет. Знаю, над ним многие наши общие знакомые подшучивали. Я всегда ему говорил, что надо вещи называть своими именами. Ещё со времен «Спартака» говорил, когда многие уходят и заявляют: «Да сейчас такое интервью дам, да я всё скажу». И ни разу никто ничего не сказал. Вы бы слышали, как они на кухне разговаривают все. А потом ты слушаешь людей, что они говорят на публике — все такие хорошие, такие замечательные. От этого прямо тошнит.

Себя не оправдываю, тоже могу что-нибудь ляпнуть, иногда думаю: «Зачем это сказал?» Но, по мне, лучше сказать так, как думаю, чем сидеть подлизываться к кому-то, обманывать кого-то, говорить, чтобы быть правильным и хорошим. По мне, самое ужасное — быть ненастоящим. Сейчас очень много таких — как надо сказать «для болельщиков». То есть прямо фу!» — сказал Дзюба в интервью «РБ Спорт».

Комментарии
