Реал Мадрид — Манчестер Сити. Прямая трансляция
23:00 Мск
Футбол

В РПЛ назвали самого быстрого игрока 20-го тура

В РПЛ назвали самого быстрого игрока 20-го тура
Комментарии

Пресс-служба Мир Российской Премьер-Лиги в телеграм-канале назвала самого быстрого игрока 20-го тура чемпионата России. Им стал нападающий «Пари Нижний Новгород» Ренальдо Сефас. Ямайский форвард в матче с «Сочи» (2:1) развил скорость в 34,92 км/ч.

Мир Российская Премьер-лига . 20-й тур
07 марта 2026, суббота. 19:10 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Окончен
2 : 1
Сочи
Сочи
1:0 Бальбоа – 34'     2:0 Вешнер Тичич – 62'     2:1 Крамарич – 80'    

В топ-5 также вошли алжирец Мохамед Аззи из махачкалинского «Динамо» (34,88), нападающий ЦСКА Кирилл Глебов (34,49), полузащитник санкт-петербургского «Зенита» Максим Глушенков (34,34) и хавбек «Спартака» Жедсон Фернандеш (34,16).

Отметим, Сефас был среди лучших по показателю максимальной скорости и в предыдущем туре. Тогда форвард разогнался до 33,62 км/ч. В нынешнем сезоне футболист выходил на поле в 19 матчах во всех турнирах, в которых не набрал результативных очков.

