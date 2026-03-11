В РПЛ назвали самого быстрого игрока 20-го тура

Пресс-служба Мир Российской Премьер-Лиги в телеграм-канале назвала самого быстрого игрока 20-го тура чемпионата России. Им стал нападающий «Пари Нижний Новгород» Ренальдо Сефас. Ямайский форвард в матче с «Сочи» (2:1) развил скорость в 34,92 км/ч.

В топ-5 также вошли алжирец Мохамед Аззи из махачкалинского «Динамо» (34,88), нападающий ЦСКА Кирилл Глебов (34,49), полузащитник санкт-петербургского «Зенита» Максим Глушенков (34,34) и хавбек «Спартака» Жедсон Фернандеш (34,16).

Отметим, Сефас был среди лучших по показателю максимальной скорости и в предыдущем туре. Тогда форвард разогнался до 33,62 км/ч. В нынешнем сезоне футболист выходил на поле в 19 матчах во всех турнирах, в которых не набрал результативных очков.