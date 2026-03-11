Колыванов: ЦСКА продолжит бороться за чемпионство, ещё не всё потеряно

Бывший футболист сборной России Игорь Колыванов высказался о шансах ЦСКА на победу в Мир Российской Премьер-Лиге после поражений в двух стартовых турах весны от «Ахмата» (0:1) и «Динамо» (1:4). Армейцы отстают на семь очков от лидирующего «Краснодара» за 10 туров до конца чемпионата.

«Всё бывает. ЦСКА — однозначно хорошая команда. Трагедия? Удаление Гонду в матче с «Динамо», конечно, повлияло на игру. Лусиано у армейцев — ключевой игрок в атаке. Такой наконечник нужен команде. Но ЦСКА провёл хороший матч с «Краснодаром» в Кубке.

Понятно, что были большие ожидания. ЦСКА продолжит бороться за чемпионство, ещё не всё потеряно. Семь очков — отрыв. Если брать во внимание, что «Краснодар» и «Зенит» потеряли очки, плюс «Локомотив» ещё вклинился в эту борьбу», — сказал Колыванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.