Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Реал Мадрид — Манчестер Сити. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Колыванов: ЦСКА продолжит бороться за чемпионство, ещё не всё потеряно

Колыванов: ЦСКА продолжит бороться за чемпионство, ещё не всё потеряно
Комментарии

Бывший футболист сборной России Игорь Колыванов высказался о шансах ЦСКА на победу в Мир Российской Премьер-Лиге после поражений в двух стартовых турах весны от «Ахмата» (0:1) и «Динамо» (1:4). Армейцы отстают на семь очков от лидирующего «Краснодара» за 10 туров до конца чемпионата.

Мир Российская Премьер-лига . 20-й тур
08 марта 2026, воскресенье. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
1 : 4
Динамо М
Москва
0:1 Маричаль – 13'     0:2 Маричаль – 45+4'     1:2 Мойзес – 58'     1:3 Бителло – 66'     1:4 Сергеев – 84'    
Удаления: Гонду – 17' / нет

«Всё бывает. ЦСКА — однозначно хорошая команда. Трагедия? Удаление Гонду в матче с «Динамо», конечно, повлияло на игру. Лусиано у армейцев — ключевой игрок в атаке. Такой наконечник нужен команде. Но ЦСКА провёл хороший матч с «Краснодаром» в Кубке.

Понятно, что были большие ожидания. ЦСКА продолжит бороться за чемпионство, ещё не всё потеряно. Семь очков — отрыв. Если брать во внимание, что «Краснодар» и «Зенит» потеряли очки, плюс «Локомотив» ещё вклинился в эту борьбу», — сказал Колыванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

Материалы по теме
Иранские футболистки боятся возвращаться на родину. Им уже дали политическое убежище
Иранские футболистки боятся возвращаться на родину. Им уже дали политическое убежище
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android