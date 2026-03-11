Скидки
23:00 Мск
«Полный бардак. Увольте его!» Экс-игрок «Тоттенхэма» О'Хара призвал уволить тренера Тудора

Бывший полузащитник «Тоттенхэм Хотспур» и футбольный эксперт Джейми О'Хара считает, что Игора Тудора следует уволить с поста главного тренера «шпор» после поражения команды от «Атлетико» (2:5) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА.

Лига чемпионов . 1/8 финала. 1-й матч
10 марта 2026, вторник. 23:00 МСК
Атлетико М
Мадрид, Испания
Окончен
5 : 2
Тоттенхэм Хотспур
Лондон, Англия
1:0 М. Льоренте – 6'     2:0 Гризманн – 14'     3:0 Альварес – 15'     4:0 Ле Норман – 22'     4:1 Порро – 26'     5:1 Альварес – 55'     5:2 Соланке – 76'    

«Да что вообще происходит? «Шпоры» опять наступают на те же грабли. Полный бардак. Избавьтесь уже от этого парня [Тудора], ему пора уходить! Увольте его!

Что я сейчас посмотрел? Болельщики «шпор», что мы вообще сейчас увидели? Что случилось с этим клубом? С этими игроками? Я так больше не могу, удалите это из моего телевизора.

Не могу поверить в то, насколько мы слабы. В то, насколько плоха команда. Этот тренер — мошенник. Самый большой мошенник, которого я видел. Кто этот парень? Кто его нанял? Это его вина! Мы отвратительны. Счёт должен был быть 0:9. Каким-то образом мы смогли забить дважды. Мы были очень плохи, просто позорище», — приводит слова эксперта talkSPORT.

Журавель: если Тудора не уволит сейчас сам клуб, ему просто набьют морду игроки
