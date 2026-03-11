Скидки
Главная Футбол Новости

Газинский — о матчах сборной России: пока нас не вернут, надо играть с любой командой

Газинский — о матчах сборной России: пока нас не вернут, надо играть с любой командой
Комментарии

Бывший полузащитник сборной России Юрий Газинский высказался о предстоящих товарищеских матчах национальной команды в марте.

«Всегда хочется играть с сильными соперниками. РФС отталкивается от общей ситуации. Хорошо, что у сборной России вообще будут матчи в марте. Сейчас непросто вести переговоры с любыми федерациями. Собираться и играть хоть с кем-то в любом случае надо. Пока нас не вернут, надо играть с любой командой», — приводит слова Газинского Metaratings.

Сборная России проведёт товарищеский матч с Никарагуа 27 марта на стадионе «Краснодара». 31 марта российская команда сыграет с Мали на «Газпром Арене».

Напомним, российская национальная команда отстранена от международных турниров ФИФА и УЕФА с 2022 года.

