В «Баварии» раскрыли характер травм Дэвиса, Урбига и Мусиалы
Пресс-служба «Баварии» раскрыла подробности травм голкипера Йонаса Урбига, полузащитника Джамала Мусиалы и фулбека Альфонсо Дэвиса. Футболисты получили повреждения в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Аталантой» (6:1).
Лига чемпионов . 1/8 финала. 1-й матч
10 марта 2026, вторник. 23:00 МСК
Аталанта
Бергамо, Италия
Окончен
1 : 6
Бавария
Мюнхен, Германия
0:1 Станишич – 12' 0:2 Олисе – 22' 0:3 Гнабри – 25' 0:4 Джексон – 52' 0:5 Олисе – 64' 0:6 Мусиала – 67' 1:6 Пашалич – 90+3'
«Альфонсо Дэвис, Йонас Урбиг и Джамал Мусиала выбыли из строя. Дэвис получил растяжение подколенного сухожилия правой ноги во время вчерашнего матча. У вратаря Йонаса Урбига диагностировано сотрясение мозга. Джамал Мусиала восстанавливается после болевого синдрома в левой лодыжке, травму которой он получил летом», – сообщает аккаунт «Баварии» в социальной сети X.
Отметим, что фланговый защитник Альфонсо Дэвис впервые сыграл за «Баварию» с 21 февраля. Защитник отсутствовал полмесяца из-за травмы бедра.
