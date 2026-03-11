В «Баварии» раскрыли характер травм Дэвиса, Урбига и Мусиалы

Пресс-служба «Баварии» раскрыла подробности травм голкипера Йонаса Урбига, полузащитника Джамала Мусиалы и фулбека Альфонсо Дэвиса. Футболисты получили повреждения в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Аталантой» (6:1).

«Альфонсо Дэвис, Йонас Урбиг и Джамал Мусиала выбыли из строя. Дэвис получил растяжение подколенного сухожилия правой ноги во время вчерашнего матча. У вратаря Йонаса Урбига диагностировано сотрясение мозга. Джамал Мусиала восстанавливается после болевого синдрома в левой лодыжке, травму которой он получил летом», – сообщает аккаунт «Баварии» в социальной сети X.

Отметим, что фланговый защитник Альфонсо Дэвис впервые сыграл за «Баварию» с 21 февраля. Защитник отсутствовал полмесяца из-за травмы бедра.