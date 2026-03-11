Скидки
Главная Футбол Новости

Фёдор Смолов: мне было тяжело жить в Краснодаре, болельщики клуба на меня обижаются

Фёдор Смолов: мне было тяжело жить в Краснодаре, болельщики клуба на меня обижаются
Комментарии

Экс-нападающий «Краснодара» Фёдор Смолов высказался о жизни на юге России, а также оценил инфраструктуру своего бывшего клуба.

«Мне было тяжело жить в Краснодаре. Большое количество пробок. Город сложно поменять, чтобы переделать дороги, а машин и людей становится всё больше. Всё, что связано с «Краснодаром», благодаря Сергею Галицкому опережает развитие города лет на 50. Всё, что связано с инфраструктурой стадиона, парка, базы – это просто вау. Одна из лучших баз мира, возможно.

Но город, например, парк, где очень красиво и хочется погулять, мы с дочкой ездили туда только по утрам в понедельник. С двух-трёх часов дня до парка нужно было добираться час сорок. Сначала туда, потом ждать до 9-10 вечера, чтобы пробки сошли, и возвращаться обратно. А в 10 ребёнок уже ложится спать. Либо полтора часа по пробкам возвращаться. И получается, что приезжаешь туда, чтобы провести там час-полтора.

Плюс много людей, а футболистов «Краснодара» очень быстро узнают — спокойно не погуляешь. Болельщики клуба на меня обижаются за то, что я говорил о некомфортном пребывании в городе», — сказал Смолов в выпуске на YouTube-канале BetBoom Sports.

